POL-PPWP: Mit entblößtem Geschlechtsteil durch die Innenstadt

Kaiserslautern (ots) - Einen Moment der Unaufmerksamkeit haben unbekannte Täter am Montagvormittag am Altenhof ausgenutzt. Die Diebe schnappten sich in einer Bank eine Tüte, in der sich ein Schmuckring samt Quittung befand. Nach Angaben des 23-jährigen Eigentümers hatte er zwischen 10 und 10.30 Uhr die Bankfiliale besucht und dabei die weiße Tüte mit den schwarzen Streifen kurz abgestellt. Als er das Gebäude wieder verließ, vergaß er zunächst die Tüte - und als es ...

mehr