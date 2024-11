Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Detektiv hat einiges zu tun

Kaiserslautern (ots)

Einiges zu tun hatte der Hausdetektiv eines Modemarktes in der Fackelstraße am Montagnachmittag. Gegen 17.30 Uhr beobachtete der Sicherheitsmitarbeiter, wie ein Mann mit zwei Kleidungsstücken eine Umkleidekabine betrat - aber ohne die Teile wieder herauskam. Ein kurzer Blick in die Kabine bestätigte: Auch hier hatte der Unbekannte nichts zurückgelassen.

Der Detektiv sprach den Mann deshalb im Kassenbereich an und bat ihn in sein Büro. Dort händigte der 20-Jährige drei Kleidungsstücke aus - eins davon noch aus einer anderen Boutique in der Fußgängerzone. Darüber hinaus hatte der junge Mann ein Klappmesser bei sich, das er griffbereit in seiner Tasche trug.

Mit einer Strafanzeige im Gepäck durfte der 20-Jährige das Geschäft schließlich wieder verlassen. Von der Polizei erhielt er noch einen Platzverweis für den Innenstadt-Bereich bis zum nächsten Morgen.

Nur wenige Minuten später kam es im gleichen Shop zu einem weiteren Ladendiebstahl. Ein anderer junger Mann nahm sich eine Hose aus dem Verkaufsregal und suchte damit eine Umkleidekabine auf. Wie sich später herausstellte, trennte der 20-Jährige hier das Etikett von der Hose ab und passierte anschließend die Kasse, ohne die Ware zu bezahlen. Auch er wurde vom Hausdetektiv angesprochen und mit ins Büro genommen.

Mit dem Diebstahlsvorwurf konfrontiert, rückte der junge Mann die Hose wieder heraus. Außerdem wurde in seiner Jackentasche ein Pfefferspray gefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde dem 20-Jährigen ein Platzverweis erteilt. |cri

