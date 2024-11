Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Einen jungen Autofahrer haben Polizeibeamte in der Nacht zu Dienstag in der Innenstadt aus dem Verkehr gezogen. Als sie den 21-Jährigen gegen 0.15 Uhr am Pfaffplatz stoppten und einer Kontrolle unterzogen, zeigte der junge Mann drogentypische Auffälligkeiten.

Weil der 21-Jährige einen freiwilligen Test ablehnte, wurde er mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er wieder gehen. Seine Autoschlüssel wurden allerdings an seine Mutter übergeben. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |cri

