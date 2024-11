Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit 122 Stundenkilometern Tempolimit 30 missachtet

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Obwohl zurzeit auf der Bundesstraße 48 bei Johanniskreuz eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde gilt, missachtete am Dienstag (5. November 2024) ein Autofahrer das Tempolimit. Mit 122 Sachen raste er durch eine Messstelle der Polizei. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz überwachten dort am Vormittag den Verkehr. In rund zwei Stunden kontrollierten die Ordnungshüter 188 Fahrzeuge, davon werden 71 Verkehrsteilnehmer in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle erhalten, weil sie zu schnell unterwegs waren. Auf mindestens sechs Fahrer kommen nicht nur Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein teures Bußgeld zu, sondern auch ein Fahrverbot zu. |erf

