Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rotes Moped aus Garage entwendet.

Bild-Infos

Download

Glan-Münchweiler (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Freitagmorgen wurde aus einer Garage in der Kirchstraße ein rotes Moped der Marke "Simson" (ohne Kennzeichen) entwendet. Weiterhin versuchte der oder die Täter eine Enduro-Maschine kurzzuschließen, jedoch ohne Erfolg. Bislang liegen noch keine Täterhinweise vor. Spuren wurden gesichert und die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können, sich bei der Polizei in Kusel unter 06381/919-0 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell