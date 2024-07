LPI-J: Dieseldieb erwischt

Bad Berka (ots) - Am Freitag zwischen um 9 Uhr und halb 10 Uhr nutzten der oder die Diebe eine Pause auf einer Baustelle in der Hetschburger Straße in Bad Berka aus. Hier wurde nur für kurze Zeit ein etwa 80 Kilogramm schwerer Verdichtungsstampfer aus den Augen gelassen. In der Folge wurde dieser einen Abhang hinuntergezogen und vermutlich mittels Fahrzeug abtransportiert. Bevor der Diebstahl durch die Bauarbeiter ...

