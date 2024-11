POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken Unfall verursacht - Erheblich betrunken hat am Samstagabend ein 35-Jähriger in der Ulmer Oststadt einen Unfall verursacht.

Ulm (ots) - Am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, wollte sich ein Autofahrer in der Innenstadt nur kurz einen Döner holen. Deshalb ließ er vor dem Lokal den Schlüssel in seinem VW Polo stecken. Dies nutzte ein zunächst Unbekannter und bemächtigte sich des Autos. Nachdem es zunächst keinen Hinweis gab, in welche Richtung der Dieb gefahren war, konnte eine Streife des Polizeirevier Ulm-West den Polo um 22.00 Uhr auf dem ...

