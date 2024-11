Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Bei Pkw-Aufbruch gestört

Eine mutige Zeugin verhinderte am Sonntag, dass ein Unbekannter in Bolheim bei Herbrechtingen ihr Auto aufbrechen konnte.

Gegen 7.30 Uhr machte sich ein Unbekannter an einem Skoda in der Toräckerstraße zu schaffen. Das sah die Eigentümerin und sprach den Täter an. Noch bevor er Beute machen konnte, flüchtete er zu Fuß in Richtung der Straße Am Wiesenrain. Die Zeugin beschrieb den Täter als südländisch und etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte kurz dunkle und lockige Haare mit leicht blondierten Spitzen. Bekleidet war er mit einer beigen Daunenjacke der Marke "The North Face". Ein weiterer Fall ereignete sich von Samstag auf Sonntag in der Straße Am Wiesenrain. Dort öffnete der Täter auf bislang unbekannte Art und Weise einen Audi. Er durchsuchte das Fahrzeug nach Brauchbarem. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen.

Die Polizei Giengen (Tel. 07322/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

