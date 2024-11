Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - An Unfallfolgen verstorben

Nach einem Unfall am 6.11.2024 verstarb ein 84-jähriger Radfahrer an den Unfallfolgen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich am 6.11.24 gegen 10 Uhr. Der Senior war mit seinem Herrenrad in der Straße Am hohen Rain unterwegs. Dabei stürzte er den polizeilichen Erkenntnissen zufolge alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Anwohner fand den Radler und verständigte den Rettungsdienst. Der brachte ihn in eine Klinik. Wie nun bekannt wurde, verstarb der Mann am Sonntag (17.11.) an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus.

