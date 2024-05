Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Rollerfahrer stürzt nach Zusammenstoß in Bothfeld - Autofahrer flüchtet

Hannover (ots)

Am Freitagmittag, 24.05.2024, hat ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen VW Passat im hannoverschen Stadtteil Bothfeld den Sturz eines Motorrollerfahrers verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhren der 63-jährige Rollerfahrer aus Hannover und der Fahrer eines grauen VW Passat gegen 11:00 Uhr die Pasteurallee in Richtung Podbielskistraße. Der Hannoveraner beabsichtigte, nach links in die Podbielskistraße abzubiegen und ordnete sich auf dem entsprechenden Fahrstreifen der Pasteurallee ein, wo er wegen der noch Rotlicht zeigenden Ampel anhalten musste. Der Fahrer des Passats wartete zu diesem Zeitpunkt auf dem daneben befindlichen Fahrstreifen, der nur dafür vorgesehen ist, die Podbielskistraße zu queren oder nach rechts in diese abzubiegen. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhren beide Fahrzeuge los. Anstatt die vorgeschriebenen Fahrtrichtungen einzuhalten, bog der VW-Fahrer ebenfalls nach links ab und "schnitt" dabei den Roller. Beide Fahrzeuge kollidierten und während der 63-Jährige stürzte, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Mann zu kümmern. Der Hannoveraner wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Flüchtige konnte lediglich als männlich und sein Fahrzeug als grauer VW Passat beschrieben werden. Das Auto müsste durch den Unfall vorne links beschädigt sein. Nach Angaben des Verletzten haben vermutlich zwei Fahrradfahrer den Unfall beobachtet.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die beiden genannten Fahrradfahrer, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /mini, san

