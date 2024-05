Polizeidirektion Hannover

POL-H: Burgdorf: Mann fährt 18-Jährigen mit dem Auto an - Polizei nimmt 32-Jährigen fest

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeidirektion Hannover.

In der Nacht auf Sonntag, 26.05.2024, hat ein 32-Jähriger in Burgdorf einen 18-Jährigen mit dem Auto angefahren und leicht verletzt. Kurze Zeit später versuchte der Mann erneut, zwei Personen mit seinem Auto zu erfassen und verfehlte diese nur knapp.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover war der 18-Jährige aus Burgdorf zwischen 00:10 Uhr und 00:30 Uhr zu Fuß im Marris-Mühlen-Weg unterwegs. Plötzlich näherte sich ihm ein 32-Jähriger mit seinem Audi und fuhr gezielt auf den 18-Jährigen zu, der sich auf dem Gehweg befand. Der Burgdorfer versuchte noch, durch einen Sprung dem Zusammenstoß auszuweichen, wurde jedoch von dem Pkw erfasst. Der 32-Jährige flüchtete zunächst mit seinem Auto. Durch den Zusammenstoß wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Er wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Etwa eine halbe Stunde später, gegen 01:00 Uhr, geriet der 32-jährige Fahrer des Audi mit zwei 19- und 20-jährigen Männern auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Lise-Meitner-Straße in Burgdorf in einen Streit. Der 32-Jährige bedrohte die beiden Männer zunächst mit einem Messer, setzte sich anschließend in seinen Audi und versuchte, den 19-Jährigen und seinen ein Jahr älteren Kollegen mit dem Auto anzufahren. Die beiden Männer konnten sich durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten und blieben unverletzt. Die herbeigerufene Polizei nahm den 32-Jährigen fest.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es wird unter anderem geprüft, ob eine Verbindung zwischen dem Tatverdächtigen und den drei zwischen 18 und 20 Jahre alten Männern besteht.

Die Polizei ermittelt gegen den 32-Jährigen in zwei Fällen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der Tatverdächtige wurde am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete. /rod, san

