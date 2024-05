Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Senioren stellen Fahrraddieb in Herrenhausen auf frischer Tat

Hannover (ots)

Vier Seniorinnen und Senioren haben am Donnerstagabend, 23.05.24, einen Fahrraddieb bei seiner Tat beobachtet und festgenommen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen der Tat.

Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken bemerkten drei Frauen (68, 77 und 83 Jahre alt) und ein 68-jähriger Mann gegen 21:30 Uhr, wie sich ein Unbekannter an einem im Bereich des Gehwegs vor dem Schloss Herrenhausen abgestellten Pedelec zu schaffen machte. Der Mann öffnete mit einem mitgebrachten Winkelschleifer das Sicherheitsschloss des Rades, so dass deutlicher Funkenflug zu sehen war.

Anschließend setzte sich der 49-jährige Hannoveraner auf das Pedelec und versuchte zu flüchten. Die vier Senioren nahmen die Verfolgung auf und hielten das Fahrrad sowie den Tatverdächtigen fest. Der Mann ließ das Rad zurück und versuchte, sich durch Winden, Schieben und Drücken der spontanen Festnahme zu entziehen. Doch er hatte die Rechnung ohne die rüstige Seniorengruppe gemacht. Während die 77-Jährige die Polizei alarmierte, gelang es den anderen, den sich windenden Täter bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Der 49-Jährige hatte noch einen Rucksack mit weiterem Einbruchswerkzeug bei sich.

Noch am selben Abend meldete sich die Fahrradbesitzerin bei der Polizei und wollte Anzeige erstatten, konnte aber zu ihrer großen Freude das gestohlene Fahrrad (Zeitwert 2.500 Euro) wieder in Empfang nehmen. Das beherzte Zupacken der Seniorengruppe ist wieder einmal ein vorbildlicher Fall von Zivilcourage. Ein Ermittlungsrichter ordnete am nächsten Tag Untersuchungshaft gegen den 49-Jährigen an.

Bei den Zeugenvernehmungen stellte sich heraus, dass auch andere Passanten in der Nähe den Vorfall beobachtet hatten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3817 zu melden. /dd, mini

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell