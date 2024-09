Polizei Münster

POL-MS: Aufmerksame Passantin bemerkt Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (25.09., 18.30 Uhr -26.09., 06.52 Uhr) wurde in ein Handy-Shop an der Wolbecker Straße in der Nähe der Diepenbrockstraße eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Eine aufmerksame Passantin bemerkte im Vorbeigehen am Donnerstagmorgen Beschädigungen an den Schaufensterscheiben des Shops und alarmierte die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen schlug der Täter die Scheiben mit einem Pflasterstein ein und entwendete einige Handyattrappen.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell