POL-SO: Versuchter Einbruch in Fahrradfachgeschäft

Werl (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in einer Bäckerei in der Walburgisstraße in Werl eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter brachen eine Seiteneingangstür auf und kamen so in die Geschäftsräume. Was genau entwendet wurde, ist derzeit unklar. Jedenfalls waren die Kasse sowie der Tresor noch unversehrt, weshalb davon auszugehen ist, dass kein Bargeld entwendet wurde. Nun sucht die Polizei Zeugen die etwas zu dem Einbruch sagen ...

mehr