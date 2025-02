Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahndung nach Ladungsdiebstahl erfolgreich

Anröchte-Klieve (ots)

Am 08.02.2025 Uhr gegen 00:20 Uhr bemerkte ein Zeuge ein rütteln an seinem auf dem Rastplatz Völlinghauser Flur an der A44 abgestellten LKW. Nachdem er das Führerhaus verließ, fiel ihm ein weißer Transporter auf, der dicht hinter seinem Auflieger stand. Neben dem Transporter hielt sich eine männliche Person mit Sturmhaube auf. Zur gleichen Zeit bemerkte der Zeuge, wie eine weitere Person versuchte Ladung vom Auflieger zu entwenden. Beide Täter bestiegen beim Anblick des Zeugen den weißen Transporter und fuhren in hohem Tempo auf der A44 in Richtung Dortmund davon. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte der weiße Transporter durch die Polizei in Arnsberg angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Auf dem Autobahnrastplatz Berge an der A44 kam es in der selben Nacht zu einem vergleichbaren Delikt. während der LKW-Fahrer schlief wurde der Anhänger aufgebrochen. Das hier vorgefundene Tierfutter weckte offensichtlich nicht das Interesse der Täter, so dass letztlich keine Beute gemacht wurde. Wer sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der bekannten Telefonnummer 02921/91000 zu melden.

