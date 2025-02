POL-SO: Wenn der Vater mit dem Sohne...

Soest (ots) - Am gestrigen Sonntag zwischen 17:10 Uhr und 20:45 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Chorherrenweg ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen um in das Innere des Wohnhauses zu gelangen. Nachdem die Wohnräume durchsucht wurden, entfernten sich die Täter unerkannt. Zu Art und Umfang der Beute konnte der geschädigte Hausbesitzer bisher keine Angaben machen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, ...

