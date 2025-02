Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendliche randalieren in Schulgebäude

Warstein-Belecke (ots)

Am Samstag, den 08.02.2025 zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr, drangen fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren in das Schulgebäude am Pietrapola-Platz 8 in Warstein-Belecke ein. Sie verschafften sich Zugang durch eine nicht ordnungsgemäß verschlossene Tür, entleerten zwei 12-Kg Pulverlöscher und verschütteten Bier im Obergeschoss des Gebäudes. Eine in der Nähe befindliche Zeugin, welche als Lehrerin in der Sekundarschule tätig ist, bemerkte das eingeschaltete Licht und die angelehnte Haupteingangstür und informierte die Polizei. Diese konnte die Tatverdächtigen leider nicht mehr antreffen. Auch eine Nahbereichsfahndng verlief erfolglos. Dank weiterer Ermittlungen konnten zwei der Tatverdächtigen noch am selben Abend identifiziert und angetroffen werden. Nach Sicherstellung ihrer Mobiltelefone und Teilen der Bekleidung wurden die beiden minderjährigen Tatverdächtigen an ihre Eltern übergeben.

