Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 14-jähriger legt räuberischen Diebstahl hin

Soest (ots)

Gerade strafmündig und schon straffällig geworden.

Zwei 14-jährige aus Lippetal waren am Freitagmittag in einer Drogerie Filiale in der Brüderstraße in Soest. Dort wurden die beiden vom Ladendetektiv beim Diebstahl von zwei Parfumflaschen beobachtet. Einer der beiden nahm die Verpackung aus dem Regal, entfernet diese und steckte sie in die Jackentasche. Der zweite stellte sich ganz nah an ihn heran, damit die Tat nicht beobachtet werden konnte.

Die Rechnung haben die beiden allerdings ohne den Detektiv gemacht. Er sprach sie nach dem Verlassen des Geschäfts an und forderte sie auf, mit in sein Büro zu kommen. Einer verhielt sich ruhig, der zweite (der der die Flaschen eingesteckt hat) schlug dem Detektiv mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dieser konnte den 14-jährigen allerdings unter Kontrolle bringen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei im Büro festhalten.

Der zweite Dieb ist derzeit noch flüchtig. Die Polizei ist aber guter Hoffnung, diesen noch zu ermitteln.

Beiden erwartet ihn ihren noch recht jungen Jahren nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell