Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben

Hückeswagen (ots)

Gleich zweimal hintereinander ist eine Seniorin am Montag (26. Februar) Opfer einer Straftat geworden. Die 85-Jährige aus Hückeswagen war am Mittag in einem Lebensmittelmarkt am Etapler Platz einkaufen. Ihre Geldbörse bewahrte sie in ihrer Einkaufstasche auf, die sie am Griff des Einkaufswagens befestigt hatte. Nachdem sie an der Kasse den Diebstahl ihrer Geldbörse bemerkt hatte, durchforstete der Filialleiter die Videoaufzeichnungen. Dabei konnte geklärt werden, dass ein Unbekannter im Bereich der Fleischtheke unbemerkt in die Tasche gegriffen hatte.

In der Geldbörse bewahrte die Seniorin neben einer EC-Karte auch den dazugehörigen PIN-Code auf. Dies machte sich der Dieb zunutze und suchte eine nicht weit entfernt gelegene Bankfiliale an der Peterstraße auf, wo er hintereinander drei Abhebungen vornahm. Hinweise zu dem Fall nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Die Polizei rät, zur Verhinderung von Taschendiebstählen Geldbörsen immer am Körper zu tragen - im besten Fall in verschließbaren Innentaschen der Kleidung. Daneben sollten EC-Karten niemals zusammen mit dem zugehörigen PIN-Code aufbewahrt werden, da Diebe sonst leichten Zugang zum Konto erhalten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell