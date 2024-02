POL-GM: Mitarbeiter verhindert Diebstahl

Waldbröl (ots) - Eine 32-jährige Waldbrölerin fuhr am Sonntag (25. Februar) mit ihrem Auto auf der Hochstraße. Als sie gegen 15:10 Uhr am Straßenrand eine fünf- bis sechsköpfige Gruppe sah, die eine Person körperlich anging, hielt sie an, stieg aus und forderte die Gruppe zum Aufhören auf. Die Angreifer entfernten sich daraufhin. Bei ihrem Opfer handelte es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen, der bei dem Angriff leichte Verletzungen davongetragen hatte. Die ...

mehr