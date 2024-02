Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugin mischt sich ein

Waldbröl (ots)

Eine 32-jährige Waldbrölerin fuhr am Sonntag (25. Februar) mit ihrem Auto auf der Hochstraße. Als sie gegen 15:10 Uhr am Straßenrand eine fünf- bis sechsköpfige Gruppe sah, die eine Person körperlich anging, hielt sie an, stieg aus und forderte die Gruppe zum Aufhören auf. Die Angreifer entfernten sich daraufhin. Bei ihrem Opfer handelte es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen, der bei dem Angriff leichte Verletzungen davongetragen hatte. Die Waldbrölerin begleitete ihn zur Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten. Der 16-Jährige gab an, dass er plötzlich von einer Gruppe ihm unbekannter Jugendlicher angegangen wurde. Zwei der Jugendlichen schlugen ihm mit der Faust ins Gesicht. Dabei verlor er einen In-Ear-Kopfhörer. Diesen steckte einer aus der Gruppe ein, bevor die Gruppe flüchtete.

Die beiden Jugendlichen, die ihn geschlagen haben, werden wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 17 bis 18 Jahre alt, hatten dunkle Haare und waren dunkel gekleidet. Einer hatte eine Zahnspange und trug eine Bauchtasche, der andere trug schwarz-weiße Handschuhe.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

