LPI-J: Fahrräder entwendet

Kleinromstedt (ots) - Gestern, gegen 13:30 Uhr kam es am Ortsausgang von Kleinromstedt zu einem Verkehrsunfall. In Kolonne fuhren ein Traktor und zwei PKW hinter diesem. Der letzte PKW in der Reihe setzte zum Überholen an. Zu diesem Zeitpunkt blinkte der Traktor-Fahrer bereits links, um in einen Feldweg abzubiegen. Der 81-jährige PKW-Fahrer übersah dies, da der vor ihm fahrende PKW die Sicht erschwerte und es kam zum ...

