Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: PKW vom Grundstück geklaut

Altentreptow (ots)

Am Morgen des 26.03.2025 wurde dem Polizeirevier Malchin ein Autodiebstahl in Altentreptow gemeldet. Demnach sollen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen schwarzen VW T4 Multivan mit Altentreptower Kennzeichen von einem Grundstück in der Karl-Havermann-Straße in Altentreptow entwendet haben. Aufgrund von Kameraaufzeichnungen am Tatort kann die Tatzeit auf 23:50 Uhr bis 00:18 Uhr beschränkt werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach zwei vermutlich männlichen Tatverdächtigen und bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer Hinweise oder Beobachtungen zu der angegebenen Tat machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Malchin unter der 03994-2310 oder jeder anderen Polizeidienststelle. Das Fahrzeug hat einen Wert von circa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell