POL-NB: Aufmerksame Männer halten Ladendiebe auf

Kletzin (ots) - In Kletzin bei Demmin sind in der Dorfstraße mehrere Garagen aufgebrochen worden. Ein Besitzer rief Montagmorgen die Polizei, nachdem er an seiner Garage Einbruchsspuren entdeckt hatte. Insgesamt sind mindestens acht Garagen betroffen. Der oder die unbekannten Täter sind über Nacht (von Sonntag auf Montag) auf Beutezug in dem Garagenkomplex unterwegs gewesen. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht vollständig bekannt. Daher kann auch noch kein ...

