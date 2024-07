Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit gestohlenem Auto unterwegs

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: 25.07.2024, 14.55 Uhr;

Vor der Polizei flüchten wollte am Donnerstag ein junger Autofahrer in Bocholt. Polizeibeamte hatten ihn gegen 14.55 Uhr auf der Münsterstraße kontrollieren wollen. Statt anzuhalten gab der 18-Jährige jedoch Gas. Bei seiner Flucht geriet der Wagen zeitweilig auch in den Gegenverkehr. Eine Radfahrerin musste sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Auf der Dinxperloer Straße gab es für den Wagen jedoch kein Weiterkommen mehr. Der Fahrer versuchte noch wegzulaufen, doch die Beamten konnten ihn rasch stellen. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug ebenso gestohlen gemeldet wie die daran angebrachten Kennzeichen. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte der 18-Jährige nicht vorweisen. Da bei ihm der Verdacht des Drogenkonsums vorlag, schloss sich die Entnahme einer Blutprobe an. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell