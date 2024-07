Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Vereinsstraße/Kaiserstiege;

Unfallzeit: 25.07.2024, 18.00 Uhr;

Mit quietschenden Reifen von einer Unfallörtlichkeit geflüchtet ist am Donnerstag eine Autofahrerin in Gronau. Gegen 18.00 Uhr hatte eine 14-jährige Gronauerin mit ihrem E-Scooter die Vereinsstraße in Fahrtrichtung Gildehauser Straße befahren. Das Mädchen fädelte sich in den Kreisverkehr an der Kaiserstiege ein. Unmittelbar danach fuhr die Flüchtige mit ihrem dunkelblauen VW Golf Kombi aus Richtung Heerweg kommend in den Kreisel ein. Es kam zum Zusammenstoß. Die 14-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Frau entfernte sich, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Beschrieben wird sie als etwa 30 Jahre alt, dunkelblond und eine Brille tragend. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell