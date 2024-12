LPI-J: Einbruchsversuche in Fahrschule

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Bereits am 12.12.2024 begab sich ein Herr im Alter von 50 bis 60 Jahren in ein Schuhgeschäft in der Rodaer Straße. Ein paar Schuhe, die ihm gefielen, zog er an und verstaute anschließend die alten Treter in einem Karton im Regal. Nachdem er sich von dem Ladendetektiv, der ihn auf seine Tat ansprach, losgerissen hatte, flüchtete er zu Fuß bzw. in den neuen Schuhen. Am Vormittag ...

