Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Dieb kehrte zurück

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Bereits am 12.12.2024 begab sich ein Herr im Alter von 50 bis 60 Jahren in ein Schuhgeschäft in der Rodaer Straße. Ein paar Schuhe, die ihm gefielen, zog er an und verstaute anschließend die alten Treter in einem Karton im Regal. Nachdem er sich von dem Ladendetektiv, der ihn auf seine Tat ansprach, losgerissen hatte, flüchtete er zu Fuß bzw. in den neuen Schuhen. Am Vormittag des vergangenen Dienstags begab er sich erneut in das Geschäft und wurde von dem Detektiv erkannt. Hier trug er schamlos die gestohlenen Schuhe und schaute sich erneut um. Mit Erkennen des kritischen Blickes vom Ladendetektiv setzte er erneut erfolgreich zur Flucht an und konnte auch durch die Polizei bislang nicht angetroffen werden. Markant war eine gelbe Jacke mit der Aufschrift "Medien" auf der Rückseite, die der Täter getragen haben soll. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei im Saale-Holzland-Kreis dankend entgegen (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0325251/2024).

