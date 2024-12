Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus an einem Pkw

Jena (ots)

Entsetzt musste eine Frau feststellten, dass jemand mit hoher Aggressivität an ihrem Pkw aktiv war. Sie stellte ihr Fahrzeug am Dienstagmorgen am Lichtenhainer Oberweg ab und kam gegen 13:45 Uhr zu diesem zurück. Hier waren ein Außenspiegel sowie der Heckscheibenwischer abgebrochen und das Kennzeichen abgerissen. Letzteres nahm der Vandale mit und blieb bislang unerkannt. Die 41-jährige Besitzerin muss nun mindestens 500 Euro investieren, um den Schaden zu beheben. Durch die Polizei wurde die Anzeige aufgenommen und das Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. Wer Hinweise zur Straftat geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Jena unter 03641 81-0 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de. Damit die Information gleich zugeordnet werden kann, geben sie bitte das Aktenzeichen 0325305/2024 mit an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell