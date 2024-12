Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher im Freibad auf Beutesuche

Jena (ots)

Eine ausgelöste Alarmanlage führte in der Nacht zum Mittwoch gegen 01:30 Uhr zum Einsatz von Sicherheitsdienst und Polizei im Jenaer Ostbad. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine aufgebrochene Tür und ein beschädigtes Fenster am Objekt der Bademeister fest. Nach aktuellem Stand flüchteten die unbekannten Täter ohne jegliche Beute, hinterließen jedoch einen Sachschaden von über 2.000 Euro. Die Ermittlungen nach den Tätern dauern an.

