Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb entkommen

Weimar (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag löste in einem Weimarer Verbrauchermarkt die Diebstahlssicherung aus, während eine männliche Person fluchtartig aus dem Markt rannte. Sofort wurde von einem Mitarbeiter die Verfolgung aufgenommen. Um nicht geschnappt zu werden, ließ der Dieb kurzerhand seine Beute fallen. Er sprang in ein Auto und gemeinsam mit einem Komplizen fuhren sie davon. Bei der Nachschau des Diebesgutes stellte sich heraus, dass der Mann Alkoholika und Kleidung im Gesamtwert von mehr als 300 Euro versuchte zu stehlen.

