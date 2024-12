LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Apolda (ots) - In der Bernhard-Prager-Straße in Apolda wurde in der Nacht zum Montag in einen an einer Warenannahme parkenden LKW-Anhänger eingebrochen. Gestohlen wurden diverse Lebensmittel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

