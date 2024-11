Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Graffitischmierereien an der Offenen Ganztagsschule - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schafflund (ots)

Bereits am Mittag des 30.10.24, einem Mittwoch, zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr, wurden mit einer Spraydose in der Farbe braun/orange diverse Beleidigungen und Hakenkreuze an die Hauswände der Offenen Ganztagsschule in der Meyner Straße in Schafflund gesprüht. Bisherige Ermittlungen nach einem Täter/einer Täterin blieben bislang erfolglos.

Die Polizeistation in Schafflund hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und hofft durch eine Veröffentlichung von Fotos Hinweise zu erlangen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04639-3629900 zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell