POL-FL: Schwerer Raub auf Goldschmiede/Juweliergeschäft in der Prinzeßstraße, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots) - Am späten Dienstagabend (12.11.2024) wurde die Polizei zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Andreas-Clausen-Straße in Husum alarmiert. Der Täter hebelte nach ersten Erkenntnissen gegen 23:20 Uhr eine Metalltür auf und begab sich in den Markt, wo dieser versuchte einen Schrank mit Tabakwaren zu öffnen. Als dies misslang, verließ der Unbekannte den Markt über die beschädigte Tür und flüchtete ...

