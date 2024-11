Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Unbekannter bricht in Supermarkt ein - Zeugenaufruf

Husum (ots)

Am späten Dienstagabend (12.11.2024) wurde die Polizei zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Andreas-Clausen-Straße in Husum alarmiert.

Der Täter hebelte nach ersten Erkenntnissen gegen 23:20 Uhr eine Metalltür auf und begab sich in den Markt, wo dieser versuchte einen Schrank mit Tabakwaren zu öffnen. Als dies misslang, verließ der Unbekannte den Markt über die beschädigte Tür und flüchtete in Richtung der Robert-Koch-Straße.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Beobachtungen zu der Tat gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Tel.: 04841-8300 oder per E-Mail: husum.kpst@polizei.landsh.de.

