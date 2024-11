Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Dachstuhlbrand eines Wohnhauses führt zu hohem Sachschaden

Freienwill (ots)

Am Sonntagabend (10.11.2024), gegen 21.43 Uhr, wurde in der Alten Dorfstraße in Freienwill, ein Dachstuhlbrand im Wohnhaus eines ländlichen Gehöfts gemeldet. Die Bewohner des Dreiseitenhofs bemerkten das Feuer rechtzeitig und konnten sich, sowie die Pferde aus den Stallungen, in Sicherheit bringen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf Brandstiftung konnten jedoch bisher nicht gewonnen werden. Das Kommissariat 2 der Kriminalpolizei Flensburg hat die Brandermittlungen übernommen.

Bereits vor einem Jahr gab es ein Feuer im Stall des Hofes, bei dem allerdings kein Gebäudeschaden entstand. Brandstiftung konnte ausgeschlossen werden.

