POL-FL: Polizeidirektion Flensburg - Polizei bittet um Hinweise zu mutmaßlichem Einbrecher

Schleswig (ots) - Der seit dem 16.10.24 vermisste 61-jährige Mann aus Silberstedt, der sich zuletzt in einem Schleswiger Krankenhaus aufgehalten hat, konnte trotz umfangreicher Suchmaßnahmen am vergangenen Donnerstagmittag (31.10.24) leider nur noch tot aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Flensburg Norderhofenden 1 24937 ...

mehr