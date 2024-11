POL-FL: Vermisster 61-Jähriger tot aufgefunden - Folgemeldung

Bordelum,Viöl (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend (31.10.24) bis Freitagmorgen (01.11.24) wurde in zwei Biogasanlagen, in Viöl und Bordelum eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten hierbei Zündkerzen und Katalysatoren im Gesamtwert von über 50 000 Euro. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder selbst geschädigt wurde, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Husum unter Tel.: ...

