Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfallflucht auf Markant-Parkplatz in der Marktstraße, gesucht wird der Fahrer/die Fahrerin eines roten PKW

Husum (ots)

Am letzten Mittwochvormittag (30.10.24), zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr, wurde ein parkender schwarzer VW Multivan von einem anderen Fahrzeug angefahren.

Die Fahrerin des VW Multivan parkte ihr Fahrzeug in einer Parklücke. Der Parkplatz neben ihr, auf der Fahrerseite, war zu diesem Zeitpunkt frei. Als sie nach ihrem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, parkte dort ein roter PKW so nah an ihrem VW-Bus, dass sie nur mit Mühe auf der Fahrerseite einsteigen konnte. Als sie zu Hause ankam, stellte sie fest, dass die Fahrerseite, im Bereich der Schiebetür, einen großen Kratzer aufwies. Dieser hatte eine Länge von knapp 60 cm. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Verkehrsermittlungsdienst des Polizeirevieres in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder den/die Fahrer(in) des roten Pkw um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 048418300. Vielen Dank!

