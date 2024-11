Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern nach Einbruchdiebstahl in Supermarkt

Kropp (ots)

Bereits im vergangenen Jahr kam zu einem Einbruchdiebstahl in einen Supermarkt in Kropp. In der Mittwochnacht des 23. Augusts 2023 hebelten in der Zeit von 02:47 bis 03:14 Uhr zwei unbekannte Täter eine Fensterverkleidung heraus und entwendeten Waren im unteren fünfstelligen Wertbereich.

Die Polizei veröffentlicht nun mit richterlicher Genehmigung Bilder der Tatverdächtigen von einer Überwachungskamera. Auffällig bei einem der Tatverdächtigen ist der rotschwarz-karierte Jogginganzug.

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Schleswig unter der Telefonnummer 04621-840 oder per Email an SG2.Schleswig.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

