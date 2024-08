Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall

Homburg (ots)

Am Abend des 25.08.2024, kurz nach 18:00 Uhr, ereignete sich auf der L213 zwischen Homburg und Kirrberg ein Verkehrsunfall zwischen 3 Motorradfahrern. Ein Motorradfahrer (60 J. alt, whft. Homburg) führte seine Maschine von Homburg in Richtung Kirrberg. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte dieser einen vor ihm fahrenden PKW und fuhr hierzu auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer (27 J. alt, whft. Spiesen-Elversberg). Beide Motorradfahrer stürzten und wurden durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Ein nachfolgender, ebenfalls in Richtung Homburg fahrender Motorradfahrer (26 J. alt, whft. Spiesen-Elversberg) wurde durch umherfliegende Trümmerteile leicht verletzt.

Eine der frontal kollidierten Maschinen fing nach der Kollision kurzzeitig Feuer. Die L213 war nach dem Unfallgeschehen für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Gut-achter wurde mit der Unfallrekonstruktion betraut.

Laut Zeugenangaben soll der den Unfall verursachende Motorradfahrer unmittelbar vor dem Unfallgeschehen bereits ein gefährliches Überholmanöver durchgeführt haben und in den Gegenverkehr geraten sein. Zeugen beschrieben einen bislang unbekannten, weißen PKW, der fast mit dem Motorradfahrer kollidiert sein soll. Der Fahrer/die Fahrerin dieses PKW oder weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg telefonisch unter 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

