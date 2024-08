Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Schuhcenters in Homburg

Homburg (ots)

Am 22.08.2024, im Zeitraum zwischen 15:50 Uhr und 16:05 Uhr kommt es auf dem Parkplatz des Schuhcenters in der Saarbrücker Straße in Homburg zu einem Verkehrs-unfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Bislang unbekannter Täter parkte mit seinem türkisfarbenen Fahrzeug in der Parkreihe vor dem Schuhcenter. Beim Ein- oder Aussteigen ins Fahrzeug, schlug er vermutlich die Beifahrertür gegen einen rechts daneben parkenden Pkw. An diesem Entstand hierdurch ein Schaden. Im An-schluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursa-cher nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06841-1060 mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen.

