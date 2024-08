Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Graffiti

Kirkel (ots)

In dem Zeitraum vom 23.08.2024, 21:00 Uhr bis 24.08.2024, 07:30 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter in der Goethestraße in Kirkel die Außenwände mehrerer Häuser. Außerdem beschmierte er mit der gleichen roten Farbe zwei Pkw und einen Wohnwagen. An allen Objekten entstand Sachschaden. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06841-1060 mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen.

