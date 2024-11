Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver, Polizei sucht Verursacher und Fahrer/in des überholten Pkw

Busdorf, BAB7, B77 (ots)

Am Dienstagmorgen (05.11.24), gegen 09.30 Uhr, kam es in Höhe Busdorf, auf der "Verkehrsspange" zwischen der BAB 7 und der B 77 in Fahrtrichtung Schleswig, zu einem gefährlichen Überholmanöver trotz Gegenverkehrs.

Der Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia erstattete am Dienstagmittag Anzeige bei der Polizeistation in Busdorf, da er zuvor einem ihn entgegenkommenden PKW, welcher trotz Gegenverkehrs einen anderen PKW überholte, ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß er mit der Beifahrerseite seines PKW gegen eine Außenschutzplanke. An dem PKW entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der Skoda-Fahrer war zuvor von der A7, AS Jagel/Schleswig aus südlicher Richtung auf die Verkehrsspange aufgefahren. Der unbekannte Fahrer des überholenden Pkw befuhr die "Verkehrsspange" in Richtung A7 und überholte trotz Gegenverkehrs ein unbekanntes Fahrzeug.

Die Polizeistation Busdorf hat die Ermittlungen dieser Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Verursacher, den Fahrer/die Fahrerin des überholten Pkw und weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04621-84500.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell