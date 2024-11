POL-FL: Husum: Versuchter Raub mit Schusswaffe - Zeugen und Geschädigter gesucht

Freienwill (ots) - Am Sonntagabend (10.11.2024), gegen 21.43 Uhr, wurde in der Alten Dorfstraße in Freienwill, ein Dachstuhlbrand im Wohnhaus eines ländlichen Gehöfts gemeldet. Die Bewohner des Dreiseitenhofs bemerkten das Feuer rechtzeitig und konnten sich, sowie die Pferde aus den Stallungen, in Sicherheit bringen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100000 Euro. ...

