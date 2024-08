Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: (Bellheim) - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 84-Jähriger - Korrekturmeldung

Bellheim (ots)

Korrektur zur Pressemeldung vom 17.08.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5845699

Die Vermisste 84-Jährige ist mit einem weißen T-Shirt mit rotem Kragen und nicht mit einem roten T-Shirt bekleidet. Die korrekte Meldung lautet:

Seit Samstag, 17.08.2024, wird eine in Bellheim wohnende 84-Jährige vermisst. Sie verließ am Samstag gegen 17:00 Uhr ein im Adenauerring gelegenes Seniorenheim. Gegen 19:00 Uhr wurde diese erneut im Bereich der Riedburgstraße in Bellheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 84-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Beschreibung der 84-Jährigen: -ca. 1,55m bis 1,60m groß -zierliche Statur -graue, kurze Haare -bekleidet mit weißem T-Shirt mit rotem Kragen und pinkfarbenen Turnschuhen. Ein Bild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/oYzQ1C8

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 958-0 an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

