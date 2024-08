POL-PDLD: mit Fahrrad auf der B9 unterwegs

Lingenfeld (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden kam es am 17.07.2024 bei Lingenfeld auf der K31. Gegen 17:50 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines Mercedes, aus Richtung Germersheim kommend nach links an der Abfahrt Lingenfeld-Süd auf die B9 auszufahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Ford, welcher seinerseits in Richtung Germersheim ...

