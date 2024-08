Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lingenfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden kam es am 17.07.2024 bei Lingenfeld auf der K31. Gegen 17:50 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines Mercedes, aus Richtung Germersheim kommend nach links an der Abfahrt Lingenfeld-Süd auf die B9 auszufahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Ford, welcher seinerseits in Richtung Germersheim unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der 49-jährige Fahrer des Mercedes als auch der 62-jährige Fahrer des Fords erlitten hierdurch nicht unerhebliche Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn zusätzlich gereinigt werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell