Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: alkoholbedingter Sturz führt zur Strafanzeige

Lustadt (ots)

Bemerkenswerte 3,79 Promille ergab der freiwillige Atemalkoholtest eines Mannes, welcher am 17.08.2024 gegen ca. 18:45 Uhr mit seinem Fahrrad verunfallte. Zuvor war der 66-jährige Mann auf einem Feldweg bei Lustadt unterwegs und hierbei ohne Fremdbeteiligung gestürzt. Durch aufmerksame Spaziergänger wurde der Mann aufgefunden und Erste Hilfe geleistet. Durch verständigte Rettungskräfte wurde der leicht verletzte Mann in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell