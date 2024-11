Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens am Freitagabend, Polizei sucht weitere Zeugen

Husum/Horstedt (ots)

Am Freitagabend (15.11.24), um 23.06 Uhr, fiel einer zivilen Streifenwagenbesatzung in der Bredstedter Straße ein schwarzer Audi RS4 Quattro mit nordfriesischen Kennzeichen auf, welcher mit starker Beschleunigung, lauten Motorengeräuschen und quietschenden Reifen mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Hattstedt fuhr. Die Polizisten folgten dem Audi, welcher zwischenzeitlich innerorts mit einer Geschwindigkeit von über 120 km/h geführt wurde. Ein Aufschließen zum Audi war zunächst nicht möglich, um andere nicht zu gefährden. Weitere Polizeikräfte wurden über Funk um Unterstützung gebeten. Der Audi fuhr weiter auf der Straße "Zur Alten B5" in Richtung Horstedt, von dort wieder auf die B5 in Fahrtrichtung Süden. Dort wurden Geschwindigkeiten von über 220 km/h festgestellt, obwohl die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort 100 km/h beträgt. Der Audi fuhr von der B5 ab in Richtung "Schleswig/Husum" auf die Schleswiger Chaussee und aus dem Kreisverkehr weiter in Richtung Buschkamp, anschließend die Siemensstraße in Richtung Matthias-Claudius-Straße. Auf Höhe der Julius-Leber-Kaserne wurde der Quattro von einer hinzugezogenen Streife angehalten und kontrolliert. Dem Fahrzeughalter/-führer wurde der Tatvorwurf eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gem. §315d StGB vorgehalten. Der Führerschein des Mannes wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg beschlagnahmt (vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis), ebenso der Audi Quattro (Tatmittel als Einziehungsgegenstand).

Die Polizei bittet Zeugen dieser nur knapp vier Minuten langen Fahrt oder aber durch die Fahrweise des Mannes gefährdete Verkehrsteilnehmer um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300. Vielen Dank!

